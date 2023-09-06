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14:47, 6 сентября 2023Экономика

Сотрудники российской службы доставки опровергли продажу компании конкурентам

«360»: российская служба доставки DPD опровергла информацию о продаже компании

Фото: Jonas Walzberg / dpa / Globallookpress.com

Сотрудники российской службы доставки DPD опровергли продажу своей компании конкурентам. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал «360».

Собеседники телеканала заявили, что распространяемая информация о переговорах французской группы GeoPost с крупными логистическими операторами ПЭК и «Деловые линии» по продаже российской «дочки» является фейком. «GeoPost принципиально не ведет переговоров с конкурентами, и это было ее позицией с самого начала», — завили сотрудники DPD.

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Руководство призвало работников не обращаться внимания на слухи. Также источники высказали предположение, что их источником могут быть сами конкуренты. DPD планирует выпустить официальное опровержение в течение дня. Собеседники заверили, что работа службы доставки продолжается без изменений.

Ранее о том, что холдинг GeoPost решил уйти из России продать свою местную службу доставки DPD сообщили источники газеты «Коммерсантъ». При этом ни потенциальные претенденты на покупку бизнеса, ни национальная почтовая служба Франции Group La Poste (контролирует GeoPost) не прокомментировали изданию эти сообщения.

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