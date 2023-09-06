Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:16, 6 сентября 2023Путешествия

Пассажирка положила босую ногу на подлокотник попутчицы и возмутила ее вонью

Пассажирка возмутилась босыми ногами попутчицы и получила поддержку стюардессы

Кадр: @k.kenggi

Пассажирка самолета положила босую ногу на подлокотник сидящей спереди попутчицы и возмутила ее вонью. На это последняя пожаловалась в сети, сообщает издание Must Share News.

Недовольная путешественница по имени Кенг (Keng) сняла на видео, как босая женская нога протиснулась между окном и креслом, заняв ее подлокотник. Автор ролика прикрывала нос, давая понять, что от ноги шел неприятный запах. Девушка начала ерзать, чтобы намекнуть сидевшей сзади попутчице на неудобство, но та не стала реагировать.

Когда проходившая мимо стюардесса заметила происходящее, она сделала замечание женщине и попросила ее не нарушать чужое личное пространство. Кенг также получила поддержку от пользователей сети, которые назвали ситуацию шокирующей.

Ранее пассажирка другого самолета сняла на видео, как ее попутчица босой ногой закрывает шторку иллюминатора. После этого ступня потянулась к самой блогерше, едва не задев ее.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    Генералу Суровикину нашли «новую неплохую должность» после мятежа Пригожина. Что об этом известно?

    Москвичка нашла змею в стиральной машине

    Стало известно будущее московского Дворца пионеров после ремонта

    Блогерша предупредила о неожиданной опасности кроксов

    Срок задержания подозреваемой в хищении 136 миллионов рублей у Митволя продлили

    Россиян предупредили о рисках при проверке газового оборудования

    В России озвучили вывод после отказа Молдавии возвращать Москве долг за газ

    Пассажирка положила босую ногу на подлокотник попутчицы и возмутила ее вонью

    Подменявший лекарства на физраствор российский онколог арестован

    Спектакль казанского ТЮЗа номинировали на национальную премию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости