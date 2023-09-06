Пассажирка положила босую ногу на подлокотник попутчицы и возмутила ее вонью

Пассажирка возмутилась босыми ногами попутчицы и получила поддержку стюардессы

Пассажирка самолета положила босую ногу на подлокотник сидящей спереди попутчицы и возмутила ее вонью. На это последняя пожаловалась в сети, сообщает издание Must Share News.

Недовольная путешественница по имени Кенг (Keng) сняла на видео, как босая женская нога протиснулась между окном и креслом, заняв ее подлокотник. Автор ролика прикрывала нос, давая понять, что от ноги шел неприятный запах. Девушка начала ерзать, чтобы намекнуть сидевшей сзади попутчице на неудобство, но та не стала реагировать.

Когда проходившая мимо стюардесса заметила происходящее, она сделала замечание женщине и попросила ее не нарушать чужое личное пространство. Кенг также получила поддержку от пользователей сети, которые назвали ситуацию шокирующей.

Ранее пассажирка другого самолета сняла на видео, как ее попутчица босой ногой закрывает шторку иллюминатора. После этого ступня потянулась к самой блогерше, едва не задев ее.