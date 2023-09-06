Пресс-секретарь президента Песков заявил, что ЧВК «Вагнер» де-юре не существует

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о статусе ЧВК «Вагнер» в ответ на признание группы террористической организацией в Великобритании, его цитирует РИА Новости.

«Нет, здесь нечего комментировать. Просто здесь, наверное, можно только дополнить, что собственно де-юре такой группы не существует», — отметил он.

Ранее стало известно о планах британских властей включить группу в перечень террористических организаций. Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман заявила, что деятельность ЧВК на Украине и в Африке создает угрозу глобальной безопасности.