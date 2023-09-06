Парень увидел пост невесты в соцсетях и передумал жениться

Пользователь Reddit поделился историей о том, как увидел пост невесты в соцсетях и передумал жениться. Парень рассказал, как его возлюбленная высмеяла в сети блюдо, приготовленное его матерью.

Автор поста написал, что больше года состоял в отношениях с девушкой по имени Эми. «Все мои друзья считали ее остроумной и уверяли меня в этом. В конечном итоге я с этим согласился, хоть ее юмор был мне иногда непонятен. Четыре месяца назад мы обручились», — отметил он.

По словам героя истории, помимо чувства юмора, еще одной отличительной чертой Эми является негативное отношение ко всему происходящему. «Недавно я увидел, что она опубликовала пост об ужине, который приготовила моя мать, и высмеяла его», — вспомнил он. Когда автор сказал невесте, что его матери было бы больно, если бы она увидела ее пост, она назвала свою публикацию шуткой. После случившего парень начал замечать, что его возлюбленная постоянно все критикует.

Автор рассказал, что Эми высмеивала всех, кому понравился фильм «Барби». «Еще она ненавидит собак и постоянно подчеркивает, какие они глупые», — пожаловался он. В итоге герой истории решил расторгнуть помолвку с девушкой. «Я не хочу провести остаток жизни с женщиной, которая всегда все высмеивает», — высказался автор.

В комментариях под постом многие осудили девушку за то, что она высмеивала в сети блюда матери автора, и назвали этот поступок неуважительным. «Высмеивание вашей матери, видимо, стало переломным моментом в ваших отношениях», «Зачем она оскорбляла вашу мать в интернете?» — возмутились они. Большинство пользователей посчитали правильным решение автора расстаться с девушкой.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как узнал секрет своей невесты и захотел отменить свадьбу. Мужчина заявил, что решил разорвать отношения с возлюбленной, так как она покрывала измены своей сестры.