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14:07, 6 сентября 2023Силовые структуры

В России предъявлено заочное обвинение организатору атак дронов с Украины

СКР предъявил заочное обвинение командиру ВСУ Бурдинюку за атаки на аэродромы РФ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военные следователи предъявили заочно обвинение командиру 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковнику Сергею Бурдинюку, являющемуся организатором атак дронов на военные аэродромы в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Ему инкриминируется совершение ряда особо тяжких преступлений, в том числе диверсия и покушение общеопасным способом.

По данным следствия, Бурдинюк спланировал и организовал запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ту-141 «Стриж» с территории Харьковской области Украины в период с 7 октября по 26 декабря 2022 года, которые атаковали российские аэродромы.

Фигурант дела заочно арестован и объявлен в международный розыск.

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    Любовь Ширижик
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