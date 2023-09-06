В России предъявлено заочное обвинение организатору атак дронов с Украины

СКР предъявил заочное обвинение командиру ВСУ Бурдинюку за атаки на аэродромы РФ

Военные следователи предъявили заочно обвинение командиру 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковнику Сергею Бурдинюку, являющемуся организатором атак дронов на военные аэродромы в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Ему инкриминируется совершение ряда особо тяжких преступлений, в том числе диверсия и покушение общеопасным способом.

По данным следствия, Бурдинюк спланировал и организовал запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ту-141 «Стриж» с территории Харьковской области Украины в период с 7 октября по 26 декабря 2022 года, которые атаковали российские аэродромы.

Фигурант дела заочно арестован и объявлен в международный розыск.