Организатор атак БПЛА на аэродромы России объявлен в международный розыск

СКР объявил в розыск организатора атак украинских БПЛА на аэродромы России

Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Бурдинюк объявлен в международный розыск за организацию атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на аэродромы России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По ходатайству военных следственных органов судом в отношении Бурдинюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено заочное обвинение по ряду особо тяжких преступлений, в числе которых диверсия и покушение общеопасным способом.

По данным следствия, начиная с февраля 2022 года Бурдинюк занимался организацией преступлений против мира и безопасности человечества. В СКР его считают причастным к атакам на три военных аэродрома — Шайковка в Калужской области, Дягилево под Рязанью и Энгельс в Саратовской области.