В Швейцарии заявили о широкомасштабной коррупции в Одессе

Швейцарская НПО опубликовала доклад, в котором рассказала о коррупции в Одессе

Швейцарская неправительственная организация (НПО) «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» опубликовала доклад о широкомасштабной коррупции в Одессе. В частности, за счет организации поставок по зерновому коридору, пишет ТАСС.

В документе также говорится о возросшей роли офиса президента Украины Владимира Зеленского в данной области. В докладе сказано, что в Одессе «фактически невозможно получить разрешение на строительство без взяток». При этом организация зернового коридора сопровождалась обложением экспортеров данью. В частности, как утверждается, речь шла о взятках из расчета 40 центов за тонну зерна.

Также НПО обратила внимание на коррупционную схему с вывозом одного миллиона тонн зерна через специальные фирмы-посредники и фиктивные компании.

«Интересно отметить назначение в конце мая 2023 года губернатором Одесской области Олега Кипера. Кипер, ранее не имевший права занимать госдолжности, до этого работал внештатным советником Андрея Ермака, занимавшего пост замглавы офиса президента (ОП)», — сказано в статье.

Как считают авторы документа, назначение Кипера, «вероятно, укрепляет неофициальную вертикаль власти между ОП и Одессой».

Ранее сообщалось, что правительство Канады намерено усилить свою роль в борьбе с коррупцией на Украине. В первую очередь Оттава решила взяться за обучение украинских судей и аудиторов. По словам канадского посла в Киеве, украинцы понимают, что борьба с коррупцией очень важна, так как от ее результатов будет зависеть вступление страны в Европейский союз.