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21:22, 6 сентября 2023Мир

В США назвали победителя в конфликте на Украине

Офицер ВС США Дэвис: желание Зеленского продолжать бои принесет победу России
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19fortyfive назвал победителя в конфликте на Украине. По его словам, желание украинского президента Владимира Зеленского продолжать бои принесет победу России.

«Исходя из исторического прецедента, чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше будет шансов, что Россия победит», — заявил военный.

Дэвис указал, что российская сторона не может проиграть в силу ресурсного и демографического превосходства. Он также напомнил, что ее военно-промышленный потенциал находится на высоком уровне и продолжает расти.

Он заключил, что дальнейшие боевые действия погубят десятки тысяч военных и разрушат инфраструктуру Украины, поэтому Запад должен быть заинтересован в завершении конфликта путем переговоров.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что изменение оборонительной доктрины российским командованием повлияло на ход контрнаступления ВСУ. По его словам, киевское командование оказалось не готово к боестолкновениям на обширных и плотных минных полях.

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