Forbes: российские минные поля сорвали планы контрнаступления ВСУ

Изменение оборонительной доктрины российским командованием повлияло на ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его словам, киевское командование оказалось не готово к боестолкновениям на обширных и плотных минных полях. Поэтому, когда украинские войска атаковали на нескольких направлениях в Запорожской и Донецкой областях, они столкнулись с неожиданным препятствием, которое не смогло устранить стандартное оборудование для разминирования.

Несоответствие новой российской доктрины и старой практикой ВСУ объясняет, почему контрнаступление украинской армии продвигается гораздо медленнее, чем ожидалось.

Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл предупредил о большой угрозе ВСУ — по его словам, сейчас украинскую армию «разносят в щепки».