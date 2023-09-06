В США рассказали о сорвавшей планы ВСУ тактике
Изменение оборонительной доктрины российским командованием повлияло на ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
По его словам, киевское командование оказалось не готово к боестолкновениям на обширных и плотных минных полях. Поэтому, когда украинские войска атаковали на нескольких направлениях в Запорожской и Донецкой областях, они столкнулись с неожиданным препятствием, которое не смогло устранить стандартное оборудование для разминирования.
Несоответствие новой российской доктрины и старой практикой ВСУ объясняет, почему контрнаступление украинской армии продвигается гораздо медленнее, чем ожидалось.
Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл предупредил о большой угрозе ВСУ — по его словам, сейчас украинскую армию «разносят в щепки».