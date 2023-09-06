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15:49, 6 сентября 2023Интернет и СМИ

В США рассказали о сорвавшей планы ВСУ тактике

Forbes: российские минные поля сорвали планы контрнаступления ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Изменение оборонительной доктрины российским командованием повлияло на ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его словам, киевское командование оказалось не готово к боестолкновениям на обширных и плотных минных полях. Поэтому, когда украинские войска атаковали на нескольких направлениях в Запорожской и Донецкой областях, они столкнулись с неожиданным препятствием, которое не смогло устранить стандартное оборудование для разминирования.

Несоответствие новой российской доктрины и старой практикой ВСУ объясняет, почему контрнаступление украинской армии продвигается гораздо медленнее, чем ожидалось.

Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл предупредил о большой угрозе ВСУ — по его словам, сейчас украинскую армию «разносят в щепки».

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    Варвара Кошечкина
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