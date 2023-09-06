Британский военный предупредил о большой угрозе ВСУ

Экс-вице-маршал ВВС Великобритании Белл: украинскую армию разносят в щепки

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл предупредил о большой угрозе Вооруженным силам Украины (ВСУ) — по его словам, сейчас украинскую армию «разносят в щепки». Об этом он заявил в эфире канала Sky News.

«Украинскую армию сейчас разносят в щепки», — сказал Белл.

По его словам, из-за контрнаступления у ВСУ очень большие потери, что создает возможности для Российской армии. Если войска РФ нанесут удар, то они отбросят украинцев на значительное расстояние.

Экс-маршал предположил, что сейчас украинские власти могут либо «заморозить» конфликт до весны 2024 года, либо начать мирные переговоры. Но оба эти варианта несут большие риски.

Ранее солдаты ВСУ, оказавшиеся в российском плену, пожаловались на бесчеловечное отношение со стороны своих командиров. По их словам, военных заставляют подписывать согласие о том, что их тела бросят на поле боя.