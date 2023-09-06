В Европе начали воровать оливковое масло

Bloomberg: глобальное потепление привело к росту краж оливкового масла в Испании

Глобальное потепление привело к росту краж оливкового масла в Испании. Затяжная засуха и двукратное снижение урожая стали основными причинами резкого роста цен на эту продукцию и, как следствие, увеличения числа ограблений. Об этом сообщает Bloomberg.

Последняя крупная кража произошла утром 30 августа в провинции Кордова. Грабители украли с местного завода около 50 тысяч литров оливкового масла первого отжима, которое было готово к розливу. Воры загрузили продукцию в две цистерны, на ограбление у злоумышленников ушло в общей сложности несколько часов. Суммарный ущерб от кражи составил более 500 тысяч евро.

Эксперты считают, что одним из главных факторов, побуждающих граждан к продуктовым ограблением, стало стремление к экономии и нехватка денежных средств. Оливковое же масло является одним из основных ингредиентов испанской кухни, из-за чего пользуется большим спросом у грабителей. «Все обеспокоены тем, что цены будут продолжать расти и оливковое масло действительно становится жидким золотом», — посетовал менеджер пострадавшей от недавней кражи компании Мартин Парра.

Затяжная засуха в Испании началась еще в начале августа. К тому времени из-за аномальной жары пострадали в общей сложности более 8,7 миллиона человек по всей стране. На фоне низкой заполненности хранилищ местное правительство ввело ограничения на использование воды. Меры затронули ряд регионов и областей королевства, включая Каталонию, Андалусию, автономные сообщества Арагон и Эстремадура, Галисию и Балеарские острова.