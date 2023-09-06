Подменявший лекарства на физраствор российский онколог арестован

Суд арестовал нижегородского онколога, подменявшего лекарства на физраствор

Суд на два месяца арестовал заведующего онкологическим отделением районной больницы в Нижегородской области, который распорядился вводить пациентам физраствор вместо дорогостоящих лекарств. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сам медик свою вину не признает. В зале суда он выразил сожаление, что такая ситуация произошла в его отделении.

Ранее сообщалось, что в отношении врача из нижегородской больницы возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. По версии следствия, онколог в период с ноября 2022-го по июль 2023 года поручал медперсоналу возглавляемого им отделения делать больным раком инъекции физраствора либо применять смесь назначенных препаратов и физраствора. По информации Telegram-канала Baza, неиспользованные лекарства он мог продавать на черном рынке.