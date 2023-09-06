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13:54, 6 сентября 2023Россия

В российской больнице онкопациентам кололи физраствор вместо лекарств

В нижегородской больнице больным раком вводили физраствор вместо лекарств

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Заведующий отделением онкологии районной больницы в Нижегородской области велел колоть пациентам физраствор вместо лекарств. Об этом сообщается на сайте управления СК по российскому региону.

По данным следователей, медик с ноября 2022 по июль 2023 года поручил медперсоналу возглавляемого им отделения делать больным раком инъекции физраствора либо применять противоопухолевые и иммуностимулирующие препараты в уменьшенной дозировке, мешая их с физраствором.

С какой целью он это делал, не уточняется. Baza пишет, что заведующий продавал присвоенные медикаменты на черном рынке.

Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, обвиняемый задержан.

Ранее в сентябре стало известно, что в Липецкой области 34-летний врач одного из областных учреждений продавал наркотики. Доктор поставлял готовую к продаже марихуану в трехлитровых банках, а его напарники фасовали все в мелкие свертки и сбывали.

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    Евгения Куликова
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