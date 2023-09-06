Станцию метро «Аэропорт Внуково» открыли в Москве

Мэр Сергей Собянин открыл в Москве станцию метро «Аэропорт Внуково»

В Москве открыли последние станции Солнцевской линии метро — «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино». В церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.

Глава города назвал эту ветку метро уникальной — теперь от Делового центра до одного из крупнейших аэропортов страны можно будет доехать за 40 минут. Чтобы достроить Солнцевскую линию, пришлось пройти 70 километров тоннелей — в том числе одни из самых глубоких станций в районе «Парка Победы».

Собянин отметил, что в шаговой доступности от Солнцевской линии проживает около 1,5 миллиона человек, она считается очень востребованной у жителей столицы. «Линия одна, она прямая до "Делового центра", но она пересекается со множеством других линий — Большой кольцевой линией метро, Московским центральным кольцом», — рассказал мэр. Глава столицы добавил, что на этой неделе в Москве также запустят МЦД-4, которое тоже пройдет через станцию «Внуково».

Ранее сообщалось о планах увеличить в Москве время пересадки на метро и МЦК по некоторым маршрутам МЦД-3 и МЦД-4. Бесплатный период пересадки продлят с 90 до 120 минут. Так, бесплатно пересесть с МЦД на метро и МЦК получится у пассажиров, следующих со станций «Ипподром» и «Раменское» (МЦД-3) до «Ховрино» «Лихоборов» и «Петровско-Разумовской».