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11:37, 6 сентября 2023Среда обитания

В Москве увеличат время бесплатной пересадки на метро и МЦК

Время бесплатной пересадки на метро и МЦК увеличат для маршрутов МЦД-3 и МЦД-4

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Москве на некоторых маршрутах МЦД-3 и МЦД-4 увеличат время пересадки на метро, МЦК и МЦД. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Бесплатный период пересадки продлят с 90 до 120 минут. Так, бесплатно пересесть с МЦД на метро и МЦК получится у пассажиров, следующих со станций «Ипподром» и «Раменское» (МЦД-3) до «Ховрино» «Лихоборов» и «Петровско-Разумовской». Аналогичную возможность получат те, кто следует от станции «Зеленоград-Крюково» и «Фирсановская» (МЦД-3) и направляется в «Вешняки», «Выхино» и «Косино».

Для МЦД-4 период бесплатной пересадки продлили на маршрутах от станции «Железнодорожная» до «Аминьевской»; от «Апрелевки» и «Победы» до «Чухлинки», «Нижегородской», «Серп» и «Молот и Курской»; от «Кокошино» и «Толстопальцево» до «Чухлинки» и «Нижегородской», а также от «Лесного городка» до «Чухлинки».

Ранее сообщалось, что Станцию метро «Аэропорт Внуково», находящуюся в одноименном аэропорту, откроют для пассажиров в среду, 6 сентября. Она станет частью Солнцевской (желтой) линии. По подземному переходу со станции можно будет добраться до терминала Внуково.

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    Нина Ташевская
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