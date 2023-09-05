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13:46, 5 сентября 2023Среда обитания

Названа дата открытия станции метро в аэропорту Внуково

РБК: станцию метро «Аэропорт Внуково» откроют 6 сентября

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Станцию метро «Аэропорт Внуково», находящуюся в одноименном аэропорту, откроют для пассажиров в среду, 6 сентября. Соответствующую дату со ссылкой на источники, близкие к одной из транспортных компаний Москвы, назвал РБК.

«Аэропорт Внуково» станет первой станцией метрополитена в аэропорту. Она станет частью Солнцевской (желтой) линии. По подземному переходу со станции можно будет добраться до терминала Внуково. При этом скоростные поезда «Аэроэкспресс» продолжат перевозку пассажиров — со станции метро можно будет пересесть на платформу их движения, а также выйти на вокзальную площадь аэропорта к остановкам общественного транспорта.

Общая площадь станционного комплекса — 12,6 тысячи квадратных метров. На стенах станции можно будет увидеть художественную композицию с портретами авиаконструкторов Андрея и Алексея Туполевых.

В июле мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что основное строительство станций Солнцевской линии «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» почти завершено. Он добавил, что их запустят в ближайшие месяцы. Помимо этого, две недели назад по новому участку Солнцевской линии московского метро до станции «Аэропорт Внуково» проехали тестовые поезда.

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    Полина Кислицына
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