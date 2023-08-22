По новому участку московского метро проехали тестовые поезда

В Москве тестовые поезда проехали до станции метро «Аэропорт Внуково»

Тестовые поезда проехали по новому участку Солнцевской линии московского метро до станции «Аэропорт Внуково». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сейчас готовятся к запуску новые станции Солнцевской линии — "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". После их открытия метро Москвы станет единственным в России, где будет станция прямо в аэропорту. Сейчас специалисты проверяют все системы, а потом начнут накатку пути», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Запуск тестовых составов позволит обеспечить безопасность будущих поездок — они проверят габариты новых тоннелей, состояние пути и рельсов, готовность контактной сети, а также работу автоматических устройств и связь с диспетчером.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что осенью 2023 года в столице запустят четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4). Он пройдет через центр города, охватив все вокзалы, кроме Павелецкого.