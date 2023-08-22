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14:42, 22 августа 2023Россия

По новому участку московского метро проехали тестовые поезда

В Москве тестовые поезда проехали до станции метро «Аэропорт Внуково»

Фото: Андрей Перечицкий / Коммерсантъ

Тестовые поезда проехали по новому участку Солнцевской линии московского метро до станции «Аэропорт Внуково». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сейчас готовятся к запуску новые станции Солнцевской линии — "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". После их открытия метро Москвы станет единственным в России, где будет станция прямо в аэропорту. Сейчас специалисты проверяют все системы, а потом начнут накатку пути», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Запуск тестовых составов позволит обеспечить безопасность будущих поездок — они проверят габариты новых тоннелей, состояние пути и рельсов, готовность контактной сети, а также работу автоматических устройств и связь с диспетчером.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что осенью 2023 года в столице запустят четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4). Он пройдет через центр города, охватив все вокзалы, кроме Павелецкого.

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    Варвара Родикова
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