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08:36, 6 сентября 2023Силовые структуры

Протеже Шляпы-младшего осужден на десятилетний срок

В Туве на 10 лет осудили криминального авторитета Донгаку, протеже Шляпы

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

В Туве вступил в силу приговор Верховного суда республики криминальному авторитету Орлан-оолу Донгаку, которого признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и приговорили к 10 годам колонии особого режима. Об этом сообщает «Коммерсант».

Донгаку неоднократно был судим. Это уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») возбудили еще в августе 2020 года. Однако мужчина свою вину не признал и потребовал участия в процессе присяжных заседателей. Присяжные единодушно признали Орлан-оола Донгака виновным и отметили, что он не заслуживает снисхождения. В июле на основании их вердикта подсудимому вынесли приговор. Ни одна из сторон обжаловать решение не стала, он вступил в законную силу.

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По данным следствия, осужденный был протеже вора в законе Руслана Гегечкори (Шляпа-младший), благодаря которому получил статус «положенца» (представляет лидеров преступного мира на конкретной территории). Свое восхождение по этой лестнице он начал весной 2017 года, когда Гегечкори был в колонии Тувы.

Орлан-оол Донгак пополнял «общак», контролировал определенные районы республики и колонии через назначения «смотрящих», пропагандировал «воровские» идеи, в том числе среди молодежи. В марте 2018 года, проводив в аэропорту Красноярска освободившегося Шляпу-младшего, Донгак стал единственным криминальным лидером в регионе.

В 2019 году президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии — соответствующая статья вносится в УК РФ. Максимальное наказание по ней — от 8 до 15 лет тюрьмы со штрафом в пять миллионов рублей. После этого криминальные авторитеты начали переезжать за границу. Известно, что Руслан Гегечкори перебрался на Кипр, где обосновался его клан.

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    Варвара Митина
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