В ДНР сообщили об отражении атак ВСУ под Угледаром

Пушилин: силы России отразили атаки ВСУ на участке Новодонецкое — Новомайорское

Российские войска отразили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «прощупать оборону» на участке Новомайорское — Новодонецкое под Угледаром. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, цитирует РИА Новости.

«Южнодонецкое направление: были несколько попыток противника по рубежу Новомайорское — Новодонецкое прощупать оборону, но ребята ситуацию отбили, ситуацию контролируют абсолютно, нет никаких предпосылок, что она как-то может поменяться», — заявил он.

Ранее командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщал, что украинская армия перешла в наступление на участке Новодонецкое — Новомайорское. По его словам, ВСУ начали наступательные действия после нескольких дней артподготовки. Он отмечал, что наибольшая активность наблюдалась в районе Новодонецкого.