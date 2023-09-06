В Греции экипаж парома сбросил опоздавшего пассажира под винты и попал на видео

«Прото тема»: в Греции экипаж парома сбросил опоздавшего пассажира под винты

Экипаж парома Blue Horizon в Греции сбросил опоздавшего пассажира в море под винты судна. Инцидент попал на видео, которым поделился портал «Прото тема».

Уточняется, что ЧП произошло вечером 5 сентября на пароме, который следовал из Пирея в Ираклион. На ролике видно, как мужчина взбегает на аппарель отплывающего парома, но два сотрудника сталкивают его на берег. Когда пассажир снова пытается подняться на борт, члены экипажа препятствуют ему, он теряет равновесие и падает в воду под крутящиеся винты.

По данным издания, спасти 36-летнего мужчину не удалось. Паром отплыл по месту назначения, но потом вернулся в Пирей по требованию прокурора. Всех членов экипажа Blue Horizon арестовали.

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