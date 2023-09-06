Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:41, 6 сентября 2023Путешествия

В Греции экипаж парома сбросил опоздавшего пассажира под винты и попал на видео

«Прото тема»: в Греции экипаж парома сбросил опоздавшего пассажира под винты

Экипаж парома Blue Horizon в Греции сбросил опоздавшего пассажира в море под винты судна. Инцидент попал на видео, которым поделился портал «Прото тема».

Уточняется, что ЧП произошло вечером 5 сентября на пароме, который следовал из Пирея в Ираклион. На ролике видно, как мужчина взбегает на аппарель отплывающего парома, но два сотрудника сталкивают его на берег. Когда пассажир снова пытается подняться на борт, члены экипажа препятствуют ему, он теряет равновесие и падает в воду под крутящиеся винты.

По данным издания, спасти 36-летнего мужчину не удалось. Паром отплыл по месту назначения, но потом вернулся в Пирей по требованию прокурора. Всех членов экипажа Blue Horizon арестовали.

Ранее туристка в инвалидном кресле опоздала на рейс в аэропорту Ливерпуля и лишилась отпуска. Сотрудники воздушной гавани не помогли женщине подняться на борт, хотя она забронировала услугу ассистентов заранее.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Румыния предупредила о серьезных последствиях в связи с падением беспилотника

    В США раскрыли ключевую проблему ВСУ

    Российский «Гонец» установил рекорд по продажам абонентского оборудования

    Названа средняя стоимость студии в Москве после роста цен

    Стали известны детали ухода итальянского фигуриста от Тутберидзе

    Доллару предрекли резкое укрепление к рублю

    Жителя Швеции осудят в России за фальсификацию брачного договора

    Доктор Мясников перечислил причины обильного выпадения волос

    В Греции экипаж парома сбросил опоздавшего пассажира под винты и попал на видео

    Западные страны отказались реагировать на подорожание российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости