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19:02, 9 августа 2023Путешествия

Туристка с инвалидностью лишилась отпуска из-за отсутствия помощи в аэропорту

Британка с инвалидностью осталась без помощи в аэропорту и опоздала на рейс

Фото: Jon Tyson / Unsplash

Британская туристка в инвалидном кресле опоздала на рейс и лишилась отпуска из-за отсутствия должной помощи в аэропорту Ливерпуля. Подробностями истории поделилось издание Liverpool Echo.

Известно, что 38-летняя Джоанн Васи (Joanne Vasey) собиралась поехать в Дублин с племянником и отметить там его двадцатилетие. Они заранее забронировали услугу помощи пассажирам с инвалидностью и приехали в аэропорт заблаговременно. Но, несмотря на это, их оставили ждать ассистента в терминале, а за несколько минут до вылета самолета сообщили, что уже слишком поздно садиться.

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Издание отмечает, что пассажирке с инвалидностью предложили другой рейс из аэропорта Манчестера, за который ей нужно было доплатить.

«Если бы я была здорова, этого бы не случилось. Я не виновата, что опоздала на рейс, — мы были там вовремя. Я осознаю, что у меня инвалидность, и подобные случаи отталкивают меня от любых действий. Я спрашиваю себя, доверюсь ли я кому-то снова. Я раздражена и обижена», — пожаловалась британка.

Ранее сообщалось, что стюардессы British Airways запретили пассажирке-инвалиду провозить коляску в салоне самолета и вызвали гнев пользователей сети. По словам Аннабель Моулт, она летела из Валенсии в Хитроу и заранее оплатила провоз коляски в сложенном виде в салоне самолета. Тем не менее при посадке стюардессы авиакомпании заявили, что коляску необходимо сдать в багажное отделение.

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    Марина Черняк
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