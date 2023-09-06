В Пентагоне сообщили о лимите выделения денег Киеву

Пентагон: у США осталось менее шести миллиардов долларов для помощи Киеву

Доступные до конца текущего финансового года средства на выделение помощи Киеву по линии Пентагона составляют около 5,75 миллиарда долларов. Об этом рассказал во время брифинга представитель оборонного ведомства подполковник Гэррон Гарн.

«По состоянию на 29 августа в распоряжении Украины остается примерно 5,75 миллиарда долларов США в рамках PDA», — отметил он.

Как подчеркивается, речь идет о механизме PDA (Presidential Drawdown Authority). Он позволяет американскому главе своим решением передавать запасы находящегося в федеральной собственности госимущества.

Ранее сообщалось, что администрация Джо Байдена с начала спецоперации на Украине выделила Киеву военную помощь на сумму более 43 миллиардов долларов.

В августе член Палаты представителей, республиканец от штата Миссури Марк Элфорд потребовал от администрации президента США четкую «дорожную карту будущего» Украины, прежде чем выделять Киеву дополнительную помощь.

Конгрессмен также подчеркнул, что выделение нового финансирования на нужды Киева является не просто финансовым вопросом, «но вопросом стратегической ясности, ответственности и подотчетности перед американскими налогоплательщиками».