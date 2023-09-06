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16:41, 6 сентября 2023Бывший СССР

На Украине поддержали смену связанных с РФ названий населенных пунктов

Комитет Рады поддержал смену связанных с РФ названий шести населенных пунктов

Фото: Сергій Криниця / Wikimedia

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады Украины поддержал переименование шести населенных пунктов, названия которых связаны с Россией. Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента.

«Комитет (…) рассмотрел на своем заседании 5 сентября 2023 представления Винницкого, Сумского и Черкасского областных советов о переименовании (…) населенных пунктов», — заявили в Раде.

Уточняется, что смена названия затронет город Ватутино в Черкасской области, он станет Багачево, село Красное Винницкой области переименуют в Счастливое, село Московское Сумской области — в Мирное, село Красная Долина — в Долину, село Москалевщина — в Журавлиное, а село Червоногорка — в Масонов. Кроме того, комитет рекомендовал правительству принять соответствующие проекты постановлений.

Ранее на Украине возникла идея сменить название города Запорожье. Но позже национальная комиссия по стандартам государственного языка исключила населенный пункт из списка топонимов, рекомендованных к переименованию.

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    Кристина Есикова
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