Появилось опровержение перевозки оружия на российском судне из ЮАР

В ЮАР обнародовали доклад о якобы перевозке оружия на российском судне Lady R

Власти ЮАР обнародовали доклад-опровержение независимой комиссии о якобы перевозке оружия на российском судне Lady R в декабре 2022 года. Краткий отчет появился на сайте администрации республики.

«Комиссия установила, что грузы, доставленные Lady R в ЮАР, предназначались для ВС Южно-Африканской Республики и были ими запрошены», — говорится в опубликованных результатах расследования. Уточняется, что указанный груз должен был быть поставлен по заказу компании Armscor в 2018 году, однако произошла задержка из-за пандемии COVID-19 и прочих факторов.

По данным комиссии, российское судно, которое зашло на базу ВМФ ЮАР в Саймонстауне, только разгрузили, после этого его ничем не загружали перед отправкой. «Несмотря на некоторые слухи о том, что на борт Lady R было погружено какое-то оборудование или вооружение, комиссия не нашла никаких доказательств, подтверждающих эту информацию», — следует из документа.

Также в докладе указывается, что ЮАР не влияла на выбор судна, которое доставит груз, и подчеркивается, что санкции, наложенные США на Lady R, не были поддержаны ООН и не являются обязательными для южноафриканских стран.

Ранее краткий отчет независимой комиссии прокомментировал президент ЮАР Сирил Рамафоса, подчеркнув, что доказательств перевозки оружия на российском судне не было обнаружено. Он уточнил, что полный доклад останется засекреченво избежание угроз для ВС страны.