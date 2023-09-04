В ЮАР заявили об отстуствии доказательств перевозки оружия на российском судне

Президент ЮАР Рамафоса: доказательств перевозки оружия на судне из РФ Lady R нет

Доказательств перевозки оружия на российском судне Lady R, которое пришвартовывалось в ЮАР, нет, заявил президент страны Сирил Рамафоса во время обращения к нации. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что комиссия предоставила отчет, в котором отсутствуют доказательства того, что какой-либо груз оружия был погружен для экспорта на судно. «Нет никаких доказательств в поддержку утверждения о том, что корабль перевозил из ЮАР оружие, предназначенное для РФ», — подчеркнул он.

Ранее американский посол в ЮАР Рубен Бригети заявил, что ЮАР якобы тайно поставляет оружие в Россию, сославшись на пребывание российского судна Lady R на базе ВМС ЮАР Саймонстаун с 6 по 8 декабря 2022 года. По данным Вашингтона, судно якобы принадлежит российской судоходной компании «МГ-ФЛОТ». Власти ЮАР отказались сообщать США информацию о том, что перевозил корабль и что на него погрузили в порту.