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23:22, 9 января 2023Мир

Минобороны ЮАР заявило о давлении США на африканские страны из-за России

Глава Минобороны ЮАР Модисе заявила об угрозах США из-за всего, что «пахнет Россией»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

США оказывают неоправданное давление на африканские страны, которые поддерживают отношения с Россией, заявила министр обороны Южно-Африканской Республики (ЮАР) Танди Модисе, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Она прокомментировала реакцию американских властей на заход судна Lady R в Саймонстаун. По данным Вашингтона, судно якобы принадлежит российской судоходной компании «МГ-ФЛОТ». Власти ЮАР отказались сообщать США информацию о том, что перевозил корабль и что на него погрузили в порту.

Модисе заявила, что Вашингтон угрожает не только ЮАР, но и остальной Африке по поводу всего, что «пахнет Россией». «Какое бы содержимое ни доставлялось на это судно, оно было заказано задолго до COVID-19», — подчеркнула политик.

Ранее в Белом доме заявили, что лидеры африканских стран и США расходятся во мнении по решению конфликта на Украине.

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Марина Совина
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