В США пожаловались на нежелание стран Африки «наказать Россию»

WP: африканские лидеры и Белый дом расходятся во мнении по решению конфликта на Украине

В Белом доме заявили, что лидеры африканских стран и США расходятся во мнении по решению конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на сотрудников администрации США.

Один из источников издания указал, что лидеры Африки не хотят «наказать Россию», они дали понять Белому дому, что просто хотят скорейшего урегулирования конфликта.

«Нестыковка происходит, когда некоторые страны выражают недовольство санкциями и критикой России, которые, по их мнению, усложняют дипломатическое решение», — пожаловался сотрудник Белого дома.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут стремиться подчеркнуть партнерство в своем взаимодействии со странами странами Африки на саммите США-Африка, который пройдет в Вашингтоне 13-15 декабря.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила об усилении присутствия России в Северной Африке. «Мы видим присутствие России в Северной Африке и продолжение его роста», — заявила она, не приведя каких-либо деталей. При этом, по ее словам, пока рано говорить о каких-либо ответных мерах на действия Москвы со стороны Вашингтона.