США сообщили об усилении присутствия России в Северной Африке

Пентагон сообщил, что Россия усиливает свое присутствие в Северной Африке

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх рассказала, что США в настоящее время наблюдают усиление присутствия России в Северной Африке, сообщает РИА Новости.

«Мы видим присутствие России в Северной Африке и продолжение его роста», — заявила представитель американского оборонного ведомства, не приведя каких-либо деталей.

Она подчеркнула, что Минобороны США тщательно следят за тем, какие действия Россия совершает в регионе. При этом, по ее словам, пока рано говорить о каких-либо ответных мерах на действия Москвы со стороны Вашингтона.

Ранее президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук обвинил США в попытке разработать глобальную научно-образовательную систему, в которой проводимые за счет других стран разработки были бы подконтрольны Вашингтону.