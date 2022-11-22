Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:00, 22 ноября 2022Наука и техника

В России обвинили США в попытке использовать чужие разработки

Президент «Курчатовского института» Ковальчук обвинил США в использовании чужих разработок

Фото: Pixabay

Президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук обвинил США в попытке разработать глобальную научно-образовательную систему, в которой проводимые за счет других стран разработки были бы подконтрольны Вашингтону. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, США строили, если бы мы им не помешали, глобальную научно-образовательную среду, формировали систему, в которой глобальные стратегические и научно-технологические цели были понятны только Соединенными Штатами. «И это за счет бюджета России и бюджета своих стран», — подчеркнул Ковальчук.

При этом своим главным требованием США называли «прозрачность научно-образовательной сферы», то есть все результаты на каждом этапе проекта должны загружаться в интернет. Другим требованием Вашингтона была «неограниченная мобильность людских ресурсов». Таким образом американцы смогли бы с помощью чужих ресурсов использовать результаты научных разработок, считает ученый.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США могут попытаться ограничить экспорт в Китай полупроводников, используемых для разработок в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, военной промышленности. Политолог напомнил, что в новой стратегии нацбезопасности США говорится о том, что страна должна иметь абсолютное превосходство в технологической сфере над всеми другими государствами. В первую очередь, над Китаем и Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали беспилотники
Пентагон оценил возможность поставки Киеву беспилотников Gray Eagle
В России обвинили США в попытке использовать чужие разработки
Евросоюз признал нехватку ресурсов для борьбы с Россией в информпространстве
Пентагон выразил надежду на сохранение открытых коммуникаций с Китаем
В ЕС опровергли слухи о причастности Турции к обходу санкций против России
Названо слабое место армии США
США рассмотрят «все варианты» ради недопуска Ирана к ядерному оружию
SpaceX подала в суд на украинскую компанию «Старлинк»
В США раскроют результаты медицинского обследования Байдена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.