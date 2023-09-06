Россиянка заподозрила мужчину в шантаже и домогательствах дочери-подростка

В Петербурге мать заявила, что ее дочь полгода развращали с помощью шантажа

В Петербурге 30-летний мужчина подозревается в развращении 15-летней школьницы с помощью шантажа. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным издания, 62-летняя мать потерпевшей пришла в отдел полиции. Она заявила, что мужчина полгода домогался ее дочери и угрожал распространить какие-то интимные видео. Заявительница предположила, что фигурант — житель Владимирской области.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Москве 23-летний мужчина домогался маленькой девочки в метро. 2 сентября фигурант в вагоне поезда между станциями «Котельники» и «Рязанский проспект» стал приставать к несовершеннолетней. Затем обвиняемый скрылся.