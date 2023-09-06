На территории российского завода найден похожий на бомбу предмет

В Петербурге на заводе нашли похожий на взрывное устройство предмет

В Петербурге найден похожий на взрывное устройство предмет на территории Экспериментального завода, расположенного на Индустриальном проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сотрудник, обнаруживший подозрительную находку, вызвал правоохранительные органы. Также к заводу выдвинулась группа разминирования. Взрывотехники намерены провести проверку.

5 сентября около военкомата в Невском районе Петербурга сдетонировало самодельное взрывное устройство (СВУ). Оно состояло из 100-150 граммов пороха, а также радиомодуля с батарейкой. Вентиляционная шахта, которая ведет к заброшенному бомбоубежищу, в результате взрыва получила повреждения.