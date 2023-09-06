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11:41, 6 сентября 2023Россия

Петербурженка обвинила курсанта из Махачкалы в симуляции нищеты

Петербурженка обвинила 22-летнего курсанта в невозвращении долга в полмиллиона

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга попросила провести проверку в отношении 22-летнего курсанта одного из военных вузов. Она обвинила молодого человека из Махачкалы в симуляции нищеты и невозвращении долга в полмиллиона рублей. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, девушка встречалась с курсантом на протяжении двух лет. По словам жительницы Северной столицы, она заботилась о парне, когда тот жаловался на нелегкую учебу в военной академии.

Под предлогом отсутствия денежного довольствия уроженец Махачкалы получил от возлюбленной 500 тысяч рублей. Теперь жительница Петербурга хотела бы эти деньги вернуть.

Сотрудники полиции начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что житель Улан-Удэ украл украшение у знакомой прямо в постели. Женщина сразу же обратилась в полицию и рассказала, что знакомый нанес ей ущерб в размере 60 тысяч рублей. Силовики оперативно задержали злоумышленника на одной из городских улиц.

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    Анна Щербакова
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