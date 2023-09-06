Дачников научили использовать пивные ловушки

«БелНовости»: пивные ловушки помогут избавиться от слизней

Против слизней можно использовать пивные ловушки. Простому способу, который поможет избавиться от опасных для огорода вредителей, дачников научили эксперты портала «БелНовости».

Для пивной ловушки потребуются пол-литровые банки или пластиковые стаканчики, пиво любого сорта, а также нож или ножницы. В крышках банок или в стенках стаканчиков нужно сделать несколько отверстий диаметром около сантиметра, затем заполнить емкость пивом примерно на треть и закопать на грядках так, чтобы крышки или края были на уровне земли.

Слизней привлечет запах пива. Они попадут в наполненные им емкости, откуда не смогут выбраться. Ловушки стоит проверять каждое утро и выбрасывать из них пойманных вредителей.

Ранее россиянам посоветовали бороться с кротами на дачном участке тряпками. Для этого ткань нужно пропитать ацетоном или бензином и поместить в вырытые животными ходы с помощью ветки. Сильный и неприятный запах заставит вредителей практически сразу покинуть территорию.