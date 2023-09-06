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16:31, 6 сентября 2023Среда обитания

Дачников научили использовать пивные ловушки

«БелНовости»: пивные ловушки помогут избавиться от слизней

Фото: Alain Snel / Unsplash

Против слизней можно использовать пивные ловушки. Простому способу, который поможет избавиться от опасных для огорода вредителей, дачников научили эксперты портала «БелНовости».

Для пивной ловушки потребуются пол-литровые банки или пластиковые стаканчики, пиво любого сорта, а также нож или ножницы. В крышках банок или в стенках стаканчиков нужно сделать несколько отверстий диаметром около сантиметра, затем заполнить емкость пивом примерно на треть и закопать на грядках так, чтобы крышки или края были на уровне земли.

Слизней привлечет запах пива. Они попадут в наполненные им емкости, откуда не смогут выбраться. Ловушки стоит проверять каждое утро и выбрасывать из них пойманных вредителей.

Ранее россиянам посоветовали бороться с кротами на дачном участке тряпками. Для этого ткань нужно пропитать ацетоном или бензином и поместить в вырытые животными ходы с помощью ветки. Сильный и неприятный запах заставит вредителей практически сразу покинуть территорию.

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    Александра Качан
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