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12:54, 6 сентября 2023Культура

Звезда сериала «Во все тяжкие» раскритиковал Netflix за невыплаты

Аарон Пол пожаловался на невыплаты от Netflix за сериал «Во все тяжкие»

Фото: Chris Pizzello / AP

Американский актер Аарон Пол, известный по роли Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие», пожаловался на невыплаты от стримингового сервиса Netflix за шоу. Об этом пишет Deadline.

По словам актера, ему не платят за трансляции сериала на Netflix. «Если быть до конца честным, то я ни копейки не получаю от Netflix за сериал "Во все тяжкие", и это безумие для меня», — поделился он в ходе пикета в поддержку забастовки Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA).

Он отметил, что сериал представлен на платформах и зрители могут посмотреть его в любой момент. «Только на днях я увидел, что "Во все тяжкие" в тренде на Netflix. Думаю, что многие из этих стримингов знают, что им сходило с рук то, что они не платили людям справедливую заработную плату, и теперь пришло время раскошелиться. И это лишь одна из вещей, за которые мы боремся», — подчеркнул он.

Одним из ключевых вопросов забастовки SAG-AFTRA являются выплаты актерам стриминговых сервисов.

Ранее сообщалось, что из-за возможной забастовки в США разработчики могут перенести сроки выхода GTA VI.

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    Варвара Кошечкина
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