Релиз GTA VI может сорваться

GAMINGbible: выход GTA VI могут перенести из-за забастовки геймдизайнеров

Из-за возможной забастовки в США разработчики могут перенести сроки выхода GTA VI. Об этом сообщает издание GAMINGbible.

По словам журналистов портала, руководители американской актерской гильдии SAG-AFTRA проголосуют за то, чтобы начать забастовку против видеоигровых компаний. Профсоюз уже выступает против киностудий Голливуда и телевизионных студий. Цель будущей забастовки — добиться повышения заработной платы специалистов и защитить их от искусственного интеллекта.

Авторы медиа заявили, что SAG-AFTRA имеет договоренности со многими игровыми студиями. В случае начала забастовки геймдизайнеры могут прекратить работу, в результате чего релиз многих видеоигр будет сорван. В числе прочих журналисты выделили игру Rockstar GTA VI — один из главных проектов на игровом рынке.

В материале говорится, что представляющий интересы разработчиков игр SAG-AFTRA будет требовать повышения заработной платы на 11 процентов с последующим увеличением на 4 процента. Также профсоюз будет настаивать на том, чтобы специалистов нельзя было заменить на нейросети. В Take-Two, которая выступает издателем игр серии GTA, еще не раскрыли сроки выхода тайтла, но намекнули, что новая часть появится в 2024 году.

В конце августа GSC Game World перенесла выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Тайтл должен выйти в 2024 году.