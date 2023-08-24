Разработчики перенесли S.T.A.L.K.E.R. 2

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на первый квартал 2024 года

Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на 2024 года. Об этом представители GSC Game World сообщили в трейлере, опубликованном на YouTube-канале студии.

Согласно ролику, релиз игры должен состояться в первом квартале 2024 года. В украинской компании напомнили, что тайтл выйдет на ПК и консолях Xbox Series X/S, а также в рамках подписки Game Pass и на цифровых площадках Steam, Epic Games и GOG.

На видео разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали геймплей игры. В частности, авторы трейлера продемонстрировали схватки с противниками и монстрами, взаимодействие с оружием, предметами, объектами и другими NPC. Кроме того, было показано, как игрок бросает болты, чтобы безопасно обойти аномалии. «Мне некуда возвращаться, Герман. Конец связи», — говорит закадровый голос в конце видео.

Релиз новой игры по серии S.T.A.L.K.E.R. неоднократно переносили. Согласно последним данным, тайтл должен был выйти до конца 2023 года. В марте 2022 года представители GSC Game World заявили, что временно приостановили разработку игры.

В начале июня в GSC Game World подтвердили утечку S.T.A.L.K.E.R. 2. По словам представителей студии, билд игры похитили хакеры. В компании попросили геймеров не запускать раннюю версию тайтла, чтобы «не портить опыт самостоятельного исследования Зоны».