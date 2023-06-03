В GSC Game World подтвердили утечку S.T.A.L.K.E.R. 2

В студии GSC попросили пользователей не запускать слитую версию S.T.A.L.K.E.R. 2

Представители украинской студии GSC Game World отреагировали на утечку ранней версии S.T.A.L.K.E.R. 2. Заявление компании опубликовано в Twiiter.

В сообщении для фанатов серии S.T.A.L.K.E.R. студия подтвердила факт слива. «Наша команда выявила уязвимость, которую использовала группа российских хакеров, атаковавших компанию в течение почти полутора лет», — отметили авторы. По их словам, слитый билд, который смогли запустить энтузиасты, был предназначен для тестирования различных аспектов игры.

«На данный момент мы убедительно просим сталкеров и тех, кто хочет присоединиться к Зоне в будущем, не смотреть и не делиться утечками материалов из игры», — заявили в компании. Также в GSC попросили геймеров не запускать игру, чтобы «не портить опыт самостоятельного исследования Зоны».

В заключение разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 отметили, что «целиком отдают сердца и души» созданию нового тайтла. «Несмотря на возникшую проблему, мы будем продолжать работать над тем, чтобы игра оправдала ваши ожидания, как мы надеемся», — подчеркнули в студии.

Авторы сообщества «Вестник "Того Самого Сталкера"», которые опубликовали архив с игрой, заявили, что уровень лжи и манипуляций GSC «превзошел все ожидания». «Это очень удобно, назвать некомпетентность своих сотрудников безопасности "уязвимостью", а потом обвинить нас в том, что мы ею воспользовались, беспрепятственно скачав билд», — подчеркнули энтузиасты.

Актуальный билд S.T.A.L.K.E.R. 2 оказался в сети в конце мая. Архив с игрой включает в себя около 200 гигабайт данных.