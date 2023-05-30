Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:08, 30 мая 2023Наука и техника

В сеть слили гигабайты данных о S.T.A.L.K.E.R. 2

В сети выложили 200 гигабайт данных из актуального билда S.T.A.L.K.E.R. 2

Фото: Charlesdeluvio / Unsplash

Сообщество «Вестник "Того Самого Сталкера"» в соцсети «ВКонтакте» опубликовало более 200 гигабайт данных, посвященных игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

По словам инсайдеров, архив содержит актуальный билд — подготовленную к тестированию раннюю версию игры. Авторы сообщества также опубликовали слитые данные для свободного скачивания и изучения.

Кроме того, энтузиасты выложили в сеть сплэш-скрин — экран-заставку из будущей игры. На изображении можно заметить темный коридор с металлической дверью и логотипом GSC Game World. Также в правом нижнем углу заставки обозначено на украинском языке, что проект был разработан студией GSC. «У данного "скриншота" есть все шансы попасть в финальную версию игры, но ничего не гарантировано», — заметили авторы слива.

В середине марта участники сообщества «Вестник "Того Самого Сталкера"» опубликовали в сети 16 гигибайт данных, украденных у разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Перед публикацией энтузиасты поставили разработчикам тайтла ультиматум, потребовав «переосмыслить свое отношение к игрокам из Беларуси и России» и добавить в новую игру серии S.T.A.L.K.E.R. русскую локализацию.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости
    В Москве арестовали конструктора за шпионаж в пользу Украины
    Власти Украины поддержали снижение возраста для призыва на срочную службу
    Задержанную в Москве гражданку Украины депортировали из России
    Россиянам старше 45 лет назвали главную ошибку при измерении давления
    В сеть слили гигабайты данных о S.T.A.L.K.E.R. 2
    На Украине обязали возбудить дело в связи с возможной госизменой Зеленского
    Объяснена связанная с болезнью Альцгеймера давняя загадка
    В России раскрыли реакцию на обвинения во вмешательстве в турецкие выборы
    Дело о теракте возбуждено после атаки дронов на Москву
    Проживающий в Барвихе продюсер Фридлянд рассказал об атаке БПЛА на Москву
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.