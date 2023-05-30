В сеть слили гигабайты данных о S.T.A.L.K.E.R. 2

В сети выложили 200 гигабайт данных из актуального билда S.T.A.L.K.E.R. 2

Сообщество «Вестник "Того Самого Сталкера"» в соцсети «ВКонтакте» опубликовало более 200 гигабайт данных, посвященных игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

По словам инсайдеров, архив содержит актуальный билд — подготовленную к тестированию раннюю версию игры. Авторы сообщества также опубликовали слитые данные для свободного скачивания и изучения.

Кроме того, энтузиасты выложили в сеть сплэш-скрин — экран-заставку из будущей игры. На изображении можно заметить темный коридор с металлической дверью и логотипом GSC Game World. Также в правом нижнем углу заставки обозначено на украинском языке, что проект был разработан студией GSC. «У данного "скриншота" есть все шансы попасть в финальную версию игры, но ничего не гарантировано», — заметили авторы слива.

В середине марта участники сообщества «Вестник "Того Самого Сталкера"» опубликовали в сети 16 гигибайт данных, украденных у разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Перед публикацией энтузиасты поставили разработчикам тайтла ультиматум, потребовав «переосмыслить свое отношение к игрокам из Беларуси и России» и добавить в новую игру серии S.T.A.L.K.E.R. русскую локализацию.