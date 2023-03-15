Опубликованы гигабайты данных о S.T.A.L.K.E.R. 2

В сети опубликовали 16 Гб данных, украденных у разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Сообщество «Вестник "Того Самого Сталкера"» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовало более 16 гигабайт данных, украденных у разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

«Та самая публикация материалов, которую вы ждали», — говорится в сообщении. Утверждается, что в архиве, в частности, содержится карта игрового мира, описание сюжетных предметов, сюжет игры, рабочие материалы и другое.

О том, что хакеры взломали создателей S.T.A.L.K.E.R. 2 и украли большое количество посвященных игре материалов, стало известно 13 марта. Они поставили разработчикам ультиматум и предложили тем «переосмыслить свое отношение к игрокам из Беларуси и России», а также извиниться перед геймерами из этих стран. Кроме того, авторы сообщения призвали вернуть русскую локализацию в S.T.A.L.K.E.R. 2.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — предстоящая игра в жанре шутера от первого лица с открытым миром, продолжение игровой серии S.T.A.L.K.E.R. Тайтл, сроки релиза которого неоднократно переносили, должен выйти на ПК и Xbox в 2023 году.