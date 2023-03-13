Создателей S.T.A.L.K.E.R. 2 взломали и поставили ультиматум

В сети выложили посвященные S.T.A.L.K.E.R. 2 материалы, украденные хакерами

Хакеры взломали создателей S.T.A.L.K.E.R. 2 и украли большое количество посвященных игре материалов. Факт взлома подтвердили представители GSC Game World в официальном аккаунте студии в Twitter.

12 марта в аккаунте GSC Game World появилось сообщение о том, что авторов игры взломали и похитили связанные с тайтлом изображения. В компании отметили, что подвергались различным хакерским атакам больше года. «Подобные испытания побуждают нас работать еще усерднее», — отметили представители GSC.

Реакция украинской студии последовала после публикации в сообществе «ВКонтакте» «Вестник "Того Самого Сталкера"» скриншотов, артов и моделей персонажей из игры. Хакеры заявили, что в их распоряжении есть «десятки гигабайт» данных о S.T.A.L.K.E.R. 2 — неизвестные заявили, что могут выложить их в сеть, и поставили разработчикам ультиматум.

В частности, создателям игры предложили «переосмыслить свое отношение к игрокам из Беларуси и России», а также извиниться перед геймерами из этих стран. Кроме того, авторы сообщения призвали вернуть русскую локализацию в S.T.A.L.K.E.R. 2. «Не надо из-за политики портить людям игру», — заключили энтузиасты, пообещав в случае неисполнения ультиматума до 15 марта опубликовать прочие данные.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — предстоящая игра в жанре шутера от первого лица с открытым миром, продолжение игровой серии S.T.A.L.K.E.R. Тайтл, сроки релиза которого неоднократно переносили, должен выйти на ПК и Xbox в 2023 году.

В конце 2022 года разработчики новой части S.T.A.L.K.E.R. выпустили геймплейный трейлер игры. Создатели игры показали геймплейные кадры, продемонстрировали борьбу с монстрами и стрельбу из нескольких видов оружия.