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09:53, 30 декабря 2022Наука и техника

Вышел геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

GSC Game World опубликовала геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Разработчики новой части S.T.A.L.K.E.R. выпустили геймплейный трейлер игры. Ролик вышел на YouTube-канале игрового издания IGN.

«Наслаждайтесь первым новым геймплейным трейлером S.T.A.L.K.E.R. 2!» — отметили разработчики тайтла. Представители студии GSC Game World уточнили, что это первое за шесть месяцев видео, посвященное S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики показали геймплейные кадры, продемонстрировали борьбу с монстрами и стрельбу из нескольких видов оружия.

Также в опубликованном трейлере представили обновленный интерфейс игры и примеры столкновения с аномалиями. В ролике показали диалоги с NPC, посиделки у костра, механику взаимодействия с инвентарем, сражение с кровососом — одним из самых сильных монстров игры.

Украинская студия не стала переносить сроки выхода тайтла — судя по видео, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 2023 год. Игра доступна для предзаказа. Стоимость стандартной версии в Steam составляет 2499 рублей, а в версии Ultimate — 4499 рублей.

В начале сентября Microsoft начала возвращать деньги пользователям, которые оформили предзаказ на S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже разработчики игры из GSC Game World объяснили, что это нормальная практика в случае, если дата выпуска тайтла меняется на неподтвержденную дату в будущем.

Андрей Ставицкий
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