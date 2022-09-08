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Microsoft отменила предзаказы на S.T.A.L.K.E.R. 2

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 вернули геймерам деньги за предзаказ игры из-за ее переноса

Изображение: GSC Game World

Компания Microsoft начала возвращать деньги пользователям, которые оформили предзаказ на S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом сообщает издание DTF.

Журналисты медиа обратили внимание на сообщения геймеров из Telegram, которые рассказали, что Microsoft начала отменять оформленные заказы на S.T.A.L.K.E.R. 2. Пользователи уточнили, что получили сообщения от игрового сервиса, согласно которым их предзаказ был отменен. Компания также вернула потраченные деньги.

«Дата выпуска этой игры изменилась на неподтвержденную дату в будущем. Из-за этого предзаказ отменен и вам возмещены потраченные средства», — процитировали журналисты сообщение Microsoft. Отмечается, что игроки начала получать подобные уведомления 7 сентября.

Авторы портала связались с представителями GSC Game World, которые подтвердили информацию об отмене предзаказов. По их словам, это обычное решение при переносе сроков выхода игр. В студии отметили, что геймеры смогут снова оформить предзаказ позже.

Сроки выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 неоднократно переносили. Так, продолжение популярной игровой серии было запланировано на начало 2022 года, однако игру пришлось перенести на 2023 год.

В начале августа представители GSC Game World объяснили, почему на Xbox исчезла возможность оформить предзаказ на S.T.A.L.K.E.R. 2. По словам специалистов, это произошло из-за того, что тайтл оказался без точной даты релиза.

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Андрей Ставицкий
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