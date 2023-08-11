Создатели GTA намекнули на выход новой части игры

TechSpot: в Take-Two намекнули, что GTA VI выйдет в 2024 году

Представители компании Take-Two анонсировали рекордную прибыль в 2024 году. Об этом сообщает издание TechSpot.

В недавнем выступлении перед инвесторами главный финансовый директор Take-Two Лейни Голдштейн заявила, что в 2025 финансовом году компания ожидает рекордных операционных показателей. Голдштейн спрогнозировала, что в 2024 финансовом году сумма от продаж цифровых и физических копий игры составит от 5,45 до 5,55 миллиарда долларов. В 2025 финансовом году, который завершится в марте 2025 года, компания надеется получить от продаж игр не менее 8 миллиардов долларов.

В Tale-Two объяснили, что прибыль обеспечит выход «нескольких новаторских игр». В компании не упомянули GTA VI, но журналисты медиа заявили, что уверены, что корпорация намекнула на выход новой части серии. «Нет никаких сомнений в том, что игра станет огромным источником дохода для Take-Two», — подчеркнули авторы.

Журналисты издания напомнили, что выпуск GTA V также оказался очень прибыльным для корпорации. С момента выпуска тайтла в 2013 году Take-Two реализовала 180 миллионов копий видеоигры.

В середине июня стало известно, что The Elder Scrolls V: Skyrim попала в список самых продаваемых видеоигр в истории — тайтл разошелся тиражом 60 миллионов копий. Самой продаваемой видеоигрой считается Minecraft, всего было продано более 280 миллионов копий тайтла.