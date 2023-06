Skyrim попала в список самых продаваемых игр

Игру The Elder Scrolls V: Skyrim продали тиражом 60 миллионов копий

The Elder Scrolls V: Skyrim попала в список самых продаваемых видеоигр в истории. Об этом в интервью для YouTube-канала IGN заявил глава Bethesda Softworks Тодд Говард.

Говард подчеркнул, что вышедшая в ноябре 2011 года игра оказалась очень успешна на рынке. По данным руководителя Bethesda Softworks, тайтл удалось продать тиражом более 60 миллионов копий.

Таким образом, The Elder Scrolls V: Skyrim можно считать одной из самых востребованных среди геймеров игр в истории. Релиз вошел в топ-10, опередив такие игры, как Super Mario Bros., Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 и Tetris. Самой продаваемой видеоигрой считается Minecraft, которая разошлась тиражом более 280 миллионов копий.

«Прошло 12 лет после выхода Skyrim. Мы смотрим на игру, тираж которой превышает 60 миллионов копий, и фанаты все еще играют в нее», — отметил Говард. По словам главы Bethesda Softworks, сейчас самой амбициозной игрой его студии является Bethesda Softworks, которая, как надеется Тодд Говард, будет иметь сравнимый со Skyrim успех.

В октябре 2021 года читатели известного портала IGN назвали God of War 2018 года лучшей игрой всех времен. В топ также попали Grand Theft Avto V, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Elder Scrolls V: Skyrim.