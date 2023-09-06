В США заявили о превосходстве России в украинском конфликте

Офицер НАТО Дэвис заявил, что Россия имеет преимущества в украинском конфликте

Российская сторона победит в украинском конфликте в силу ресурсного и демографического превосходства, считает отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

Офицер НАТО заявил, что ресурсные и демографические базы России намного превышают украинские. Он напомнил, что РФ имеет огромный военно-промышленный потенциал.

Дэвис сослался на исследование военно-морской академии Naval Postgraduate School, которая изучила более 600 сражений по всему миру. Согласно данным, в этих боевых действиях побеждала сторона, которая имела перевес в живой силе, бронетехнике и артиллерии. Он подчеркнул, что в украинском конфликте преимущество у российской армии. Дэвис добавил, что у России столько оружия, сколько у Киева не будет никогда, кроме того, имеется превосходство в воздухе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия победит в конфликте на Украине, поскольку она отстаивает свои ценности.