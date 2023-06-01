Путин назвал причину своей уверенности в победе России в конфликте на Украине

Путин: Россия победит в конфликте на Украине, поскольку защищает свои ценности

Россия победит в конфликте на Украине, поскольку она отстаивает свои ценности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с многодетными семьями. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Один из участников диалога затронул тему специальной военной операции и выразил уверенность в достижении ее целей словами «победа будет всегда за нами, мы победим».

«Так и будет», — ответил Путин. По словам президента, «здесь нет никаких сомнений», поскольку Россия защищает свою территорию и свое население.

1 июня президент России подписал указ о награждении орденом Мужества главы администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова. В указе отмечена самоотверженность чиновника при исполнении гражданского долга.