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15:11, 1 июня 2023Россия

Путин назвал причину своей уверенности в победе России в конфликте на Украине

Путин: Россия победит в конфликте на Украине, поскольку защищает свои ценности

Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters

Россия победит в конфликте на Украине, поскольку она отстаивает свои ценности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с многодетными семьями. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Один из участников диалога затронул тему специальной военной операции и выразил уверенность в достижении ее целей словами «победа будет всегда за нами, мы победим».

«Так и будет», — ответил Путин. По словам президента, «здесь нет никаких сомнений», поскольку Россия защищает свою территорию и свое население.

1 июня президент России подписал указ о награждении орденом Мужества главы администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова. В указе отмечена самоотверженность чиновника при исполнении гражданского долга.

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    Алан Босиков
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