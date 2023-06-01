Путин наградил орденом Мужества главу белгородского Шебекино
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества главы администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
В тексте указа говорится, что Жданов удостоился награды за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что город Шебекино подвергся массированному обстрелу со стороны Украины.
Глава приграничного региона отметил, что в городе Шебекино и окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, и опроверг информацию о срочной эвакуации.
Фейковые данные об эвакуации жителей появились на фоне массированных обстрелов Шебекино — город за минувшую ночь обстреляли трижды.