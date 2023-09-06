Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:39, 6 сентября 2023Россия

Кремль оценил влияние помощи США на ход спецоперации

Песков: дальнейшая помощь США Украине не повлияет на ход спецоперации
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Дальнейшая помощь США Украине не сможет повлиять на ход специальной военной операции (СВО). Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он заявил, что Москва неоднократно слышала заявления Вашингтона о том, что Соединенные Штаты намерены и дальше помогать Киеву столько, сколько потребуется.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Стресс двадцать четыре на семь. А тут приколюха» Российские военные носят на СВО забавные шевроны. Кто их придумывает?
«Стресс двадцать четыре на семь. А тут приколюха»Российские военные носят на СВО забавные шевроны. Кто их придумывает?
16 июля 2023
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023

«Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег. Мы это воспринимаем именно так. Мы это знаем. Повлиять на ход специальной военной операции это не сможет», — пояснил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что он хочет напрямую узнать от украинского лидера ситуацию с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Бахмутом, а также согласовать позиции стран на осенней сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия впервые уничтожила танк Challenger 2 в зоне СВО. Где его слабое место и сколько машин осталось у Киева?

    Тиктокерша подсказала необычный способ использовать вентилятор в спальне

    Германия прокомментировала запрос о выдаче военнообязанных Украине

    В Госдуме признали неизбежную слабость рубля

    Apple уличили в лицемерии

    Штурм СОБРом квартиры бывшей бухгалтерши Митволя попал на видео

    Сильное задымление в салоне самолета вызвало панику на борту и попало на видео

    Москвичам рассказали о погоде на День города

    Стало известно об ударе по производству морских беспилотников в Одесской области

    Глава МВД России наградил участкового за спасение пенсионерки из горящего дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости