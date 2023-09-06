Кремль оценил влияние помощи США на ход спецоперации

Песков: дальнейшая помощь США Украине не повлияет на ход спецоперации

Дальнейшая помощь США Украине не сможет повлиять на ход специальной военной операции (СВО). Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он заявил, что Москва неоднократно слышала заявления Вашингтона о том, что Соединенные Штаты намерены и дальше помогать Киеву столько, сколько потребуется.

«Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег. Мы это воспринимаем именно так. Мы это знаем. Повлиять на ход специальной военной операции это не сможет», — пояснил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что он хочет напрямую узнать от украинского лидера ситуацию с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Бахмутом, а также согласовать позиции стран на осенней сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.