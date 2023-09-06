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12:32, 6 сентября 2023Мир

Стало известно о цели визита Блинкена в Киев

CNN: Блинкен захотел узнать о ходе контрнаступления ВСУ во время визита в Киев

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он хочет напрямую узнать от украинского лидера ситуацию с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Бахмутом, а также согласовать позиции стран на осенней сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNN.

«У украинцев есть важная миссия в Нью-Йорке — продолжать объяснять своим союзникам и партнерам по всему миру, что происходит, и демонстрировать их постоянную потребность в поддержке. И для нас важно продолжать возглавлять эти глобальные усилия по их поддержке», — сообщил представитель Госдепа США CNN.

Он также добавил, что Блинкен может объявить о выделении очередной финансовой помощи Киеву. Ориентировочно, предполагается выделить порядка одного миллиарда долларов.

Ранее Госдеп США объявил о выделении новой военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. В рамках этой помощи Вашингтон передаст Киеву боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), в том числе для комплексов Patriot, артиллерии, противотанковые средства, оборудование для разминирования, а также снаряды для систем залпового огня HIMARS и противотанковых комплексов Javelin.

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    Максим Габриелян
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