В ЛНР рассказали о попытке Киева остановить прорыв под Купянском

Марочко: Киев перебрасывает силы в попытке остановить прорыв под Купянском

Киев бросает дополнительные силы в районы населенных пунктов Песчаное, Берестовое и Стельмаховка на купянском направлении в попытке остановить прорыв линии обороны. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

«Украинское командование в спешном порядке перебрасывает дополнительные силы и средства с целью недопущения прорыва своих оборонительных позиций на этом участке», — рассказал он.

Кроме того, по его словам, была зафиксирована установка минных заграждений по направлению к населенным пунктам Ковшаровка и Сеньково.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал основным направлением в зоне спецоперации запорожское. Также он уточнил, что украинские войска пытаются пробить и донецкий фронт в районе Артемовска.